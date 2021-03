Covid-19

A linha de apoio às micro e pequenas empresas turísticas, para fazer face aos efeitos da pandemia, foi reforçada para uma dotação de 120 milhões de euros e o início do reembolso adiado para junho de 2022.

De acordo com um despacho hoje publicado em Diário da República, "a dotação máxima disponível para financiamento das operações ao abrigo da presente linha de apoio financeiro é de (euro) 120.000.000 (cento e vinte milhões), assegurada com recurso ao saldo de gerência do Turismo de Portugal, I. P.".

Adicionalmente, a data de início do reembolso dos empréstimos concedidos ao desta linha de financiamento, cujos períodos de carência terminem até dia 31 de março de 2022, foi diferida para 30 de junho de 2022.