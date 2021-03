Actualidade

A economista Susana Peralta defendeu que a crise pandémica deixará "cicatrizes profundas e difíceis de sarar" que afetarão particularmente os jovens e olha para o Plano de Recuperação e Resiliência como uma resposta insuficiente que não resolve problemas imediatos.

"Uma das coisas piores da perspetiva do que vai ser esta crise é o que estamos a fazer aos jovens e às crianças. Sabemos que os jovens que entram no mercado de trabalho num período de crise, enfim, há cicatrizes que perduram no tempo. O facto de esta crise estar a bater muito à porta dos jovens sob muitos pontos de vista - isolamento, não haver perspetivas de emigração, saúde mental, escolaridade, entrada no mercado de trabalho - é algo que nos pode deixar cicatrizes que nos vão custar muito a médio e longo prazo", disse a economista.

Susana Peralta falava à Lusa a propósito do relatório "Portugal, Balanço Social 2020 - Um retrato do país e dos efeitos da pandemia", da faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, a NOVA SBE, produzido pela economista e professora da instituição em coautoria com Bruno P. Carvalho e Mariana Esteves, que hoje é apresentado publicamente.