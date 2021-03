Covid-19

O comissário europeu da Economia defendeu hoje a suspensão das regras de disciplina orçamental também em 2022 por considerar "claro" que no próximo ano a economia ainda necessitará de apoios, que não devem ser retirados cedo demais.

"A nossa decisão de março do ano passado de ativar a cláusula de derrogação foi um reconhecimento da gravidade da crise em curso. Foi também uma demonstração da nossa determinação em tomar todas as medidas para fazer face à pandemia e apoiar o emprego e as empresas. Um ano volvido, a batalha contra a covid-19 ainda não está ganha e temos de assegurar que não repetimos os erros de há uma década, ao retirar os apoios demasiado cedo", disse Paolo Gentiloni.

Segundo o comissário da Economia, que falava numa conferência de imprensa em Bruxelas para apresentação de uma comunicação do executivo comunitário com orientações de política orçamental dirigidas aos Estados-membros, com base nas atuais previsões económicas, "para 2022, é claro que o apoio orçamental ainda será necessário" e "mais vale pecar por excesso do que por defeito".