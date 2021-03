Actualidade

O secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, anunciou hoje que vai ser lançado um concurso externo para reforçar e rejuvenescer os quadros da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

A informação sobre o lançamento de um concurso externo foi adiantada por António Mendonça Mendes durante uma audição na Comissão de Orçamento e Finanças sobre o relatório provisório sobre os três Regimes Excecionais de Regularização Tributária (RERT) que em 2005, 2010 e 2012 permitiram a regularização em Portugal de capitais ocultos no exterior, mediante o pagamento de taxas de imposto reduzidas.

António Mendonça Mendes disse ainda estarem a decorrer conversações com o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública para que os quadros da AT possam também ser reforçados através do recurso à bolsa centralizada de 1.000 técnicos superiores.