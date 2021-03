Actualidade

Mais de cinco mil pessoas exigem a renúncia do presidente do Supremo Tribunal da Índia por este propor a um suposto violador que se case com a sua vítima menor de idade para evitar a prisão, disseram hoje ativistas.

Na segunda-feira, o juiz Sharad Arvind Bobde estava a considerar um pedido de caução de um técnico do governo acusado de violar uma estudante quando disse ao suspeito: "Se quiser casar-se (com a vítima), podemos ajudá-lo. Caso contrário, perderá o emprego e irá para a cadeia".

A proposta imediatamente gerou protestos entre os defensores dos direitos das mulheres, que escreveram uma carta aberta a pedir a renúncia do juiz Bobde, assinada por mais de 5.200 pessoas, disse a defensora dos direitos das mulheres Vani Subramanian.