Covid-19

A comunidade portuguesa na África do Sul entregou hoje 21 toneladas de alimentos ao Governo sul-africano para ajudar no combate à fome na província de Gauteng, a mais afetada pelo novo coronavírus no país.

"Gostaria de agradecer aos centros de distribuição alimentar do Governo pelo seu profissionalismo, e a todos os nossos agricultores que contribuíram com o que podiam, tivemos também empresários que hoje se encontram em dificuldades, mas que assistiram no espírito 'Ubuntu'" ("humanidade para com os outros" num dos dialetos nacionais), disse o líder comunitário português Manny Ferreirinha.

O dirigente lusodescendente, que falava na entrega da assistência alimentar, explicou que as 21 toneladas fazem parte de uma iniciativa solidária que recolheu, nos últimos seis meses, um total de 700 toneladas de alimentos, tendo sido entregues 400 toneladas ao Governo provincial, em Gauteng, e as restantes toneladas distribuídas pela comunidade portuguesa na África do Sul.