A operadora de jogo Las Vegas Sands anunciou hoje a venda de propriedades no valor de cerca de 5,19 mil milhões de euros, incluído o icónico The Venetian Resort Las Vegas, para se focar em Macau.

O grupo, que opera casinos nos Estados Unidos, Macau e Singapura, celebrou acordos para a venda definitiva do The Venetian Resort Las Vegas, Sands Expo e o seu Centro de Convenções em Las Vegas.

"Nos termos do acordo, uma filial de fundos geridos por filiais da Apollo Global Management, Inc. adquirirá filiais que detêm os ativos e passivos operacionais do negócio de Las Vegas por aproximadamente 1,05 mil milhões de dólares em dinheiro [870 mil milhões de euros], (...) 1,2 mil milhões de dólares [mil milhões de euros] em financiamento ao vendedor sob a forma de um contrato de empréstimo a prazo e de garantia, e a VICI Properties Inc., adquirirá filiais que detêm os ativos imobiliários e relacionados com os bens imobiliários da The Venetian por aproximadamente 4 mil milhões de dólares [3,3 mil milhões de euros] em dinheiro", indicou o grupo em comunicado.