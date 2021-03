Actualidade

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais classificou hoje de "inaceitável" a falta de resposta dos bancos que intermediaram a regularização de capitais ocultados no exterior, adiantando que fez queixa ao Banco de Portugal dos 24 bancos em falta.

Em causa está o cumprimento do disposto na lei do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) que veio obrigar os bancos que intermediaram regularizações de capitais dos seus clientes no âmbito dos Regimes Excecionais de Regularização Tributária (RERT), a enviar à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) as respetivas declarações de regularização para que esta as pudesse comparar com a informação que consta das que foram remetidas pelo Banco de Portugal.

Das 25 instituições financeiras envolvidas, apenas uma enviou as referidas declarações segundo assinala o relatório provisório sobre os três RERT (realizados em 2005, 2010 e 2012) que a Autoridade Tributaria e Aduaneira enviou ao parlamento, documento que esteve na origem da audição de hoje ao secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.