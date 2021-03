Covid-19

O ministro das Finanças, João Leão, registou hoje "com agrado" a orientação da Comissão Europeia para manter a suspensão de regras orçamentais em 2022, de acordo com uma declaração publicada no Twitter.

"Registámos com agrado a orientação da @EU_Commission [Comissão Europeia] sobre a manutenção da cláusula de escape em 2022, tal como temos defendido que os estímulos não devem ser retirados cedo demais", lê-se na reação, divulgada pelo gabinete do ministro, naquela rede social.

João Leão recordou ainda que este tema será discutido no Ecofin de 16 março.