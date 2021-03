Actualidade

O Governo cabo-verdiano apresentou hoje o projeto do Hospital Nacional, orçado em 65 milhões de euros, e que deverá ficar pronto dentro de quatro anos para melhorar o nível de cuidados de saúde e reduzir as evacuações externas.

O processo para a construção do Hospital Nacional de Cabo Verde (HNCV) começou há cerca de dois anos, com a assinatura de um memorando de entendimento entre o Governo de Cabo Verde e a Santa Casa da Misericórdia do Porto (Portugal).