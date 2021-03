Covid-19

A presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), Cristina Siza Vieira, disse hoje que o anúncio da disponibilização das vacinas contra a covid-19 não fez aumentar o número de reservas, ao contrário do esperado.

"Pensávamos que o anúncio das vacinas tivesse feito 'bulir' o medidor das reservas, mas não foi assim. [...] Não houve impacto relativamente ao anúncio da vacina nas reservas, as pessoas não se entusiasmaram ainda muito", afirmou a responsável, durante a apresentação aos jornalistas do balanço de 2020 e das perspetivas da hotelaria para 2021.

De acordo com os dados recolhidos pela AHP junto dos seus associados, em termos nacionais, quase 80% dos inquiridos disseram que não tinham sentido impacto do anúncio da disponibilização das vacinas no medidor de reservas.