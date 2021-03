Actualidade

A França disponibilizou cerca de dois milhões de euros para combater os efeitos dos ciclones e desastres climáticos nas áreas de conservação de Moçambique, anunciou hoje a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD).

O valor é destinado a apoiar projetos da Fundação para a Conservação da Biodiversidade (Biofund) de Moçambique, tendo sido assinado hoje um acordo entre as duas partes.

"O combate pela preservação da biodiversidade é um dever de cada um de nós e a esse respeito saúdo a firme vontade do Governo moçambicano em integrar melhor a conservação e a biodiversidade no centro das políticas e estratégias do país", disse David Izzo, embaixador de França em Moçambique, durante a assinatura do acordo, em Maputo.