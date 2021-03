Actualidade

O consumo de cimento em Portugal aumentou 10,6% no em 2020 face ao ano anterior, para 3,57 milhões de toneladas, representando um valor recorde desde 2011, indicou hoje Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).

Trata-se de um "expressivo aumento" que dá sequência à tendência positiva iniciada em 2017, sendo que é necessário recuar a 2011 para se encontrar um ano com um consumo superior ao atual, refere a associação do setor.

Sobre as licenças de edifícios para habitação, a AICCOPN dá conta de que se registou em termos globais uma estagnação em 2020, na comparação com o ano anterior, em resultado da evolução oposta entre a construção nova e as obras de reabilitação.