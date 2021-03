Actualidade

O treinador Bruno Pinheiro disse hoje que o Estoril Praia se desloca na quinta-feira ao Estádio da Luz com a ambição de "jogar melhor" e vencer o Benfica, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol.

"Neste jogo vamos ter um Estoril que, tal como tem acontecido, vai procurar jogar mais e melhor do que o adversário, sabendo que isso nos dá mais hipóteses de ganhar. Não nos focamos no resultado, mas sim no que vamos fazer. Vamos montar uma equipa que nos dê condições de competir", disse o treinador, de 44 anos.

Apesar de o Estoril ocupar a liderança da II Liga, Bruno Pinheiro diz que está concentrado no jogo de quinta feira e que o Feirense, adversário dos estorilistas no próximo jogo do campeonato, não entra, para já, no seu pensamento.