A procuradora-geral do Tribunal Penal Internacional (TPI) anunciou hoje que abriu uma investigação sobre presumíveis crimes nos territórios palestinianos ocupados, iniciativa à qual Israel se opõe firmemente.

Fatou Bensouda tinha declarado antes que havia "base razoável" para abrir uma investigação sobre crimes de guerra por parte das forças israelitas e das autoridades de Israel, do movimento islamita palestiniano Hamas, que governa a Faixa de Gaza, e de grupos armados palestinianos durante a guerra de Gaza de 2014.

"Hoje confirmo a abertura pelo Gabinete do Procurador do Tribunal Penal Internacional de um inquérito sobre a situação na Palestina", declarou Fatou Bensouda num comunicado, adiantando que "a investigação incidirá sobre os crimes da competência do tribunal que terão sido cometidos desde 13 de junho de 2014".