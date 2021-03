Actualidade

O treinador Daniel Ramos disse hoje que o Santa Clara quer dificultar o "grande trajeto" do Sporting na I Liga de futebol e fazer "aquilo que ninguém conseguiu", quebrando a invencibilidade do líder no jogo da 22.ª jornada.

"Vamos ver o quanto é possível dificultarmos o grande trajeto do Sporting e tentar conseguir aquilo que ninguém conseguiu, porque estamos perante o líder do campeonato, que não perdeu, que é a melhor defesa do campeonato e que é o segundo melhor ataque", declarou Daniel Ramos.

O treinador falava hoje no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, em conferência de imprensa de antevisão do encontro da 22.ª jornada, que irá colocar frente a frente os açorianos e os líderes do campeonato, no estádio José Alvalade.