Incêndios

A limpeza de terrenos das faixas de gestão de combustível em Valongo, de prevenção contra incêndios, estará concluída até 15 de março, assegurou hoje à Lusa fonte da câmara, que remete para depois dessa data a verificação dos terrenos privados.

Segundo a lei do Orçamento do Estado para 2021, os trabalhos para a implementação de faixas de gestão de combustível contra incêndios, numa faixa de 50 metros à volta de habitações e outras edificações e numa faixa de 100 metros à volta dos aglomerados populacionais, parques de campismo e zonas industriais, "devem decorrer até 15 de março".

"A limpeza das faixas de gestão de combustível da responsabilidade do Município, previstas no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, será realizada até 15 de março, estando já contratualizados os serviços que asseguram as intervenções necessárias", lê-se na resposta do executivo liderado pelo socialista José Manuel Ribeiro.