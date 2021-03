Covid-19

Apenas um em cada quatro hotéis disse ter reservas para o verão deste ano, revelou um inquérito promovido pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) aos seus associados, hoje divulgado.

De acordo com a presidente executiva da AHP, Cristina Siza Vieira, que apresentou esta manhã aos jornalistas o inquérito "Balanço 2020 & Perspetivas 2021", apesar de se sentir "algum movimento" nas reservas em estabelecimentos hoteleiros, elas são "de uma timidez confrangedora", com apenas cerca de 25% dos inquiridos já com reservas para aquela altura.

Assim, para julho, apenas 23% dos inquiridos disseram ter já reservas registadas, para agosto 24% e para setembro 25%.