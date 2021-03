Autárquicas

O ex-comissário europeu Carlos Moedas vai explicar na quinta-feira as razões e objetivos da sua candidatura à Câmara Municipal de Lisboa, numa declaração marcada para as 18:00 no Instituto Superior Técnico (IST).

Fonte da candidatura explicou que o Técnico foi o primeiro local de contacto de Carlos Moedas, natural de Beja, com a capital, para onde veio aos 18 anos estudar Engenharia Civil naquela instituição.

Na quinta-feira, não estarão presentes figuras partidárias, mas apenas o candidato, que responderá a algumas perguntas da comunicação social.