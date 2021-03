Actualidade

Três iraquianos condenados à morte por terrorismo foram hoje executados na prisão de Nassíria (sul), a dois dias da chegada do Papa ao Iraque para uma visita histórica, anunciaram autoridades locais de um dos países que mais pessoas executa.

Desde que o Iraque proclamou uma vitória contra o grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI), no final de 2017, centenas de iraquianos foram condenados à morte por pertencerem a esta organização, que ocupou grandes áreas do país durante três anos.

As execuções são exigidas por parte da população iraquiana que sofreu sob o jugo do EI ou por causa dos ataques do grupo 'jihadista'.