UE/Presidência

A Comissão Europeia vai propor uma meta de ter 78% da população da União Europeia (UE) empregada até 2030, um reforço face ao objetivo de 75% anterior à crise gerada pela pandemia de covid-19, foi hoje anunciado.

O anúncio foi feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que um dia antes da apresentação oficial do plano de ação para implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, e participando num evento partidário, revelou a meta incluída no documento de ter "pelo menos 78% da população adulta empregada" até 2030 na UE.

Participando numa conferência virtual sobre Emprego promovida pelo Partido Popular Europeu, a responsável vincou que a proposta que será apresentada na quinta-feira contém "objetivos ambiciosos em matéria de empregos e competências", que são também "metas claras e mensuráveis".