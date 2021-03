Actualidade

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, advertiu hoje que a passagem à final da Taça de Portugal de futebol ainda não está assegurada, apelando à necessidade de respeitar o Estoril Praia, no jogo da segunda mão das meias-finais.

"Temos uma vantagem de dois golos [3-1], jogamos no nosso estádio, independentemente de haver público, é a nossa casa. Antes do primeiro jogo, já acreditávamos que tínhamos possibilidades de passar esta eliminatória, agora ainda acreditamos mais, mas no futebol há surpresas e, portanto, a equipa não sente garantida esta passagem. Falta um jogo e temos de respeitar o adversário", advertiu.