Actualidade

O Brasil saiu do 'ranking' das 10 maiores economias do mundo e caiu para a 12ª posição, segundo um levantamento da agência de classificação de risco Austin Rating, divulgado hoje pelo portal de notícias G1.

O estudo considera o Produto Interno Bruto (PIB), ou seja, as riquezas geradas nos países anualmente, em valores correntes, em dólares.

De acordo com o 'ranking', o Brasil foi superado no ano passado pelo Canadá, Coreia do Sul e Rússia.