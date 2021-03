Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, disse hoje que Portugal recebeu, desde março, oito mil pedidos de visto por via eletrónica, no âmbito da política de serviços consulares acessíveis em permanência de qualquer lugar.

"A plataforma e-Visa recebeu, desde março, oito mil pedidos de vistos por via eletrónica", disse Santos Silva, durante um debate no parlamento sobre as responsabilidades políticas do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Neste contexto, Santos Silva adiantou que a nova rede de processamento de vistos, já adjudicada, visa promover o acesso digital permanente aos serviços consulares.