Montijo

A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) considerou hoje inaceitável um novo adiamento do projeto do aeroporto de Lisboa, na sequência do chumbo da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) à construção no Montijo.

"Não podemos aceitar mais um adiamento, temos de avançar para a solução que melhor responde em termos de custos, competitividade e rapidez a um problema que se arrasta há mais de cinco décadas", afirmou, em comunicado, o presidente da CTP, Francisco Calheiros.

A confederação lamentou que, "no âmbito da decisão da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) de indeferir o pedido de apreciação prévia de viabilidade da construção do aeroporto complementar no Montijo devido ao parecer desfavorável de duas autarquias", o Governo pondere a possibilidade de construir uma nova infraestrutura aeroportuária em Alcochete, uma localização que já tinha estado em cima da mesa.