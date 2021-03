Actualidade

O primeiro-ministro convidou o Presidente da República para almoçar em São Bento, na quinta-feira, após o chefe de Estado presidir ao Conselho de Ministros temático sobre florestas, que se realiza em Monsanto, em Lisboa.

Fonte oficial do executivo disse à agência Lusa que este almoço, que acontecerá depois de Marcelo Rebelo de Sousa presidir ao Conselho de Ministros a convite de António Costa, insere-se na iniciativa do primeiro-ministro de assinalar o fim do primeiro mandato do Presidente da República.

Há cinco anos, António Costa também convidou o então Presidente da República, Cavaco Silva, em fim de mandato, para presidir a um Conselho de Ministros, que se realizou seis dias antes de Marcelo Rebelo de Sousa lhe suceder nas funções de chefe de Estado.