Moçambique/Ataques

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros disse hoje que a diplomacia europeia está a preparar o "documento político" de enquadramento da missão europeia de apoio ao combate ao terrorismo em Cabo Delgado, norte de Moçambique.

"O Serviço de Ação Externa está a trabalhar com a Comissão [Europeia] no documento político de abordagem de crise, que é essencial para que a missão de treino se possa fazer", afirmou Augusto Santos Silva, durante um debate sobre política externa no parlamento.

O governante, que em janeiro liderou uma missão política a Maputo enquanto delegado do Alto Representante da União Europeia (UE) para a Política Externa, Josep Borrell, explicou que, entretanto, estão já a ser implementadas no terreno iniciativas de ação humanitária e apoio ao desenvolvimento.