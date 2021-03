Actualidade

Paris, 03 mar 2021 (Lusa) - A Assembleia Nacional francesa aprovou por unanimidade a reforma relativa à ajuda ao desenvolvimento, que vai aumentar os fundos de 0,37% para 0,55% do PIB e também restituir bens confiscados em terras gaulesas oriundos da corrupção em países pobres.

A denominada Lei de Programação para o Desenvolvimento Solidário e a Luta contra as Desigualdades Globais foi aprovada na terça-feira, depois de ter sido apresentada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean-Yves Le Drian, a meio de fevereiro. Apesar de aprovada nesta primeira votação, esta reforma precisa agora também do aval do Senado.

Entre as principais medidas constam o aumento do orçamento dedicado aos países em vias de de senvolvimento, mas também as prioridades da ajuda francesa no estrangeiro como a luta contra a pobreza, ambiente e educação. Há ainda 18 países prioritários para receber esta ajuda na África Subsaariana e também o Haiti.