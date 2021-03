Covid-19

O governo do estado brasileiro de São Paulo, cujo sistema de saúde está à beira do colapso devido á covid-19, anunciou hoje novas restrições no âmbito do combate à pandemia, que entrarão em vigor no sábado.

Segundo informações divulgadas numa conferência de imprensa liderada pelo governador 'paulista', João Doria, o estado passou para a fase vermelha de seu plano de contenção da doença, que autoriza apenas o funcionamento de setores essenciais como saúde, transportes, supermercados, escolas e templos religiosos.

"Estamos em São Paulo e no Brasil à beira de um colapso. Exige medidas coletivas e urgentes (...) Atendendo à recomendação do centro de contingência reclassificamos todo o estado de São Paulo para a fase vermelha [do plano de combate à covid-19] a partir da 00:00 de sábado", disse Doria na conferência de imprensa.