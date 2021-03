Actualidade

A administração da Jerónimo Martins vai propor aos acionistas a distribuição de 181 milhões de euros em dividendos, o que corresponde a um dividendo bruto de 0,288 euros por ação, divulgou hoje a dona do Pingo Doce.

O lucro do grupo Jerónimo Martins caiu 19,9% no ano passado, face a 2019, para 312 milhões de euros.

"O grupo termina 2020 bem preparado, com uma inquestionável solidez de balanço e com posições competitivas reforçadas, que lhe permitirão lidar com os desafios de uma envolvente que, em 2021, ainda vai ser impactada pela pandemia de covid-19", refere a Jerónimo Martins, no comunicado dos resultados do ano passado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).