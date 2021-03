Actualidade

As averiguações abertas a atividade financeira não autorizada aumentaram 50% em 2020, "tendo sido realizadas diligências em cerca de 350 processos", divulgou hoje fonte oficial do Banco de Portugal (BdP).

"No âmbito do combate à atividade financeira não autorizada conduzido pelo Banco de Portugal em 2020, verificou-se um aumento de 50% do número de novas averiguações abertas, tendo sido realizadas diligências em cerca de 350 processos", pode ler-se numa informação hoje divulgada por fonte oficial do BdP.

De acordo com o banco central, "no que se refere às principais medidas de atuação propostas e adotadas em 2020, houve uma variação positiva de 184% face a 2019".