Covid-19

Quénia, Ruanda e Lesoto foram alguns dos países africanos que receberam hoje as primeiras doses de vacinas contra a covid-19 entregues pela iniciativa global Covax, que pretende assegurar doses para as nações de rendimento baixo e médio.

O Quénia recebeu agora 1,02 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, fabricada pelo Serum Institute da Índia.

O ministro da Saúde queniano, Mutahi Kagwe, citado pela agência Associated Press (AP), afirmou que serão administradas vacinas a cerca de 400.000 trabalhadores do setor da saúde, com as restantes a serem alocadas para trabalhadores na linha da frente, como professores e agentes da polícia.