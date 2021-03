Actualidade

A Jerónimo Martins prevê investir 700 milhões de euros este ano, dos quais 60% serão destinados à subsidiária polaca Biedronka, e espera abrir cerca de 10 lojas Pingo Doce e remodelar 15 localizações, divulgou hoje o grupo.

"O programa capex [investimento] mantém um papel central nas prioridades de alocação de capital do grupo e, em 2021, se as medidas de restrição que ainda possam vir a ser implementadas nos mercados em que operamos não impactarem a capacidade de execução, espera-se que se cifre em cerca de 700 milhões de euros, dos quais cerca de 60% investidos na Biedronka", adianta a empresa, no comunicado dos resultados de 2020.

Este plano inclui a adição de cerca de 100 localizações líquidas à cadeia Biedronka, das quais metade no formato de menor dimensão, e a remodelação de 250-300 lojas, adianta a Jerónimo Martins.