Actualidade

Portugal vai iniciar a fase de qualificação para o Campeonato do Mundo do Qatar de 2022 diante do Azerbaijão, mas em Turim, Itália, no dia 24, em vez de Lisboa, confirmou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O organismo deu conta da alteração no seu sítio oficial na Internet, uma mudança motivada pelo "conjunto de restrições de viagens com origem e destino em Portugal e outros países", devido à pandemia de covid-19.

O desafio do Grupo A estava inicialmente marcado para o Estádio José Alvalade, em Lisboa, no dia 24 de março, pelas 19:45 (hora de Lisboa), data e horário que se mantêm, mas em novo palco, o Estádio da campeã transalpina Juventus, na qual alinha o capitão da seleção das 'quinas' Cristiano Ronaldo.