Actualidade

O deputado social-democrata José Cesário denunciou hoje a detenção de cidadãos portugueses na República do Congo, alegadamente por falhas na atribuição de documentos portugueses em resultado do que considerou um "autêntico colapso" dos serviços consulares.

"Ontem [terça-feira] no Congo foram detidos portugueses porque não tendo documentos válidos não conseguiram obter as respetivas autorizações de residência", disse José Cesário, eleito pelo círculo Fora da Europa, durante um debate parlamentar com o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

Sem avançar mais pormenores, José Cesário apontou este caso como um exemplo do que considerou como "um autêntico colapso" dos serviços consulares.