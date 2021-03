Actualidade

O PSD propôs hoje José Eduardo Figueiredo Dias como candidato a juiz do Tribunal Constitucional, em substituição de Manuel Costa Andrade, que terminou o mandato em fevereiro.

José Eduardo Figueiredo Dias é professor auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e preside, desde 2017, à Entidade das Contas e Financiamento Políticos.

As eleições dos vários órgãos externos da Assembleia da República estão marcadas para 11 de março e, no caso do Tribunal Constitucional, é necessária a aprovação por uma maioria de dois terços dos deputados presentes.