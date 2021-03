Actualidade

As obras para construir a linha Rosa do Metro do Porto e prolongar a Amarela arrancam a "curto prazo", ainda este mês, e prolongam-se até 2023, assegurou hoje a empresa, segundo a qual o trabalho no terreno "começa já".

"Estamos a arregaçar as mangas e o trabalho no terreno começa já", garantiu Tiago Braga, presidente do concelho de administração da Metro do Porto, citado num comunicado da empresa que aponta a construção de ambas as linhas até 2023.

O Tribunal de Contas (TdC) homologou os contratos das duas empreitadas, adjudicadas por um valor global de 288 milhões de euros, e as obras "vão arrancar a muito curto prazo, com os primeiros trabalhos no terreno ainda este mês", tanto no Porto como em Vila Nova de Gaia, informou a Metro.