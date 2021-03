Actualidade

A oposição juntou-se hoje, no parlamento, para aprovar alterações aos decretos-lei com medidas para responder à pandemia, incluindo mais apoios para os trabalhadores independentes, deixando o PS isolado nas votações.

Estas alterações resultam de quatro apreciações parlamentares, duas do PCP e outras duas do BE, mecanismo que permite aos deputados fazer mudanças num decreto-lei, diploma da exclusiva responsabilidade do Governo e que não tem votação na Assembleia da República.

PCP e BE ainda tentaram avocar para o plenário algumas das propostas chumbadas na comissão de Trabalho, mas acabaram todas por ser "chumbadas" com os votos do partido do Governo, o PS, e na maioria dos casos do PSD.