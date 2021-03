UE/Presidência

Trinta organizações da sociedade civil enviaram uma carta aberta à presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, pedindo uma transição climática justa e inclusiva e uma Lei do Clima compatível com 1,5º C de aquecimento global.

Segundo o Acordo de Paris sobre o clima todos os países do mundo devem tomar medidas para impedir que o aquecimento do planeta ultrapasse os 02ºC (dois graus celsius) em relação à época pré-industrial, e preferentemente que esse aumento seja de 1,5º C ou menos.

Na carta, hoje divulgada, as organizações deixam uma série de recomendações, uma delas a de maior coerência das políticas da União Europeia (UE) face aos compromissos com a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, pedindo também uma estratégia de adaptação às alterações climáticas que previna crises futuras.