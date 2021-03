Actualidade

O protótipo de um gigantesco foguetão com que a empresa privada espacial SpaceX pretende chegar a Marte explodiu na quarta-feira na aterragem, o terceiro a explodir durante testes, nos Estados Unidos.

A aeronave, sem tripulação, era um modelo conhecido como Starship, com quase 50 metros de comprimento e capacidade para transportar até 100 toneladas de carga.

O foguetão foi lançado da base da SpaceX em Boca Chica, no estado do Texas, e ascendeu cerca de 10 quilómetros, antes de regressar ao ponto de partida, onde aterrou, incendiando-se no entanto minutos depois, após uma enorme explosão.