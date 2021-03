Covid-19

A economia da Coreia do Sul contraiu-se em 2020 pela primeira vez em 22 anos, devido ao impacto da pandemia de covid-19, anunciou hoje o banco central do país asiático.

De acordo com os dados preliminares divulgados pelo Banco da Coreia do Sul, no ano passado o Produto Interno Bruto (PIB) da quarta maior economia da Ásia, que é também a 12.ª maior do mundo, caiu 1% em relação a 2019, segundo a agência de notícias Associated Press (AP).

Esta foi a maior contração registada na Coreia do Sul em mais de vinte anos, desde o quarto trimestre de 1998, em plena crise financeira asiática, quando o PIB da Coreia do Sul caiu 3,8.