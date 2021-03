Covid-19

Um painel de peritos no Canadá recomendou que fosse alargado para quatro meses o intervalo entre as duas doses da vacina contra a covid-19, para permitir inocular rapidamente mais pessoas, quando escasseiam as doses no país.

Várias províncias disseram que o fariam.

O primeiro-ministro, Justin Trudeau, também expressou o seu otimismo, enquanto o regulador da saúde no país afirmou que as provas emergentes sugerem uma elevada eficácia durante várias semanas após a primeira dose, divulgando a recomendação do painel numa publicação na rede social Twitter.