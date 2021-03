Covid-19

O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, faz hoje uma comunicação à nação no âmbito da situação de calamidade pública em que o país se encontra para prevenção da covid-19.

De acordo com comunicado da Presidência da República, a intervenção do chefe de Estado está marcada para as 19:00 (17:00 em Lisboa) e será feita a partir do seu gabinete, em Maputo.

As comunicações à nação têm servido para fazer balanços e atualizar as medidas de prevenção.