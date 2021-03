Actualidade

A Coreia do Norte pode estar a tentar levar a cabo operações de extração de plutónio para a produção de armas nucleares indicam fotos captadas por satélite, poucas semanas depois de o líder Kim Jong Un ter-se referido à expansão do arsenal bélico.

O portal 38 North, especializado na investigação de assuntos relacionados com a Coreia do Norte, publicou hoje um estudo com base na observação de imagens e informações recolhidas por satélites e que alegadamente indicam que a central de carvão do complexo nuclear de Yongbyon está a operar após dois anos de inatividade.

As imagens mostram fumo a sair da central, várias vezes, desde o passado mês de fevereiro.