Covid-19

O diretor do departamento africano do Fundo Monetário Internacional (FMI), Abebe Aemro Selassie, disse à Lusa que as discussões sobre um programa de assistência financeira a Moçambique foram adiadas a pedido do Governo devido ao contexto de pandemia.

"As autoridades de Moçambique pediram um programa e eu disse, em outubro, que íamos começar as discussões em breve", afirmou Selassie, em declarações à Lusa, quando questionado sobre o atraso na discussão de um programa de ajuda financeira para Moçambique, que o país tem dito ser necessário há meses.

Segundo o responsável, "o tempo para essas discussões foi adiado, principalmente devido ao pedido do Governo, não por falta de interesse, mas pela dificuldade em fazer o trabalho necessário a um programa durante este contexto de pandemia".