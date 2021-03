Actualidade

Quatro pessoas ficaram hoje feridas, duas das quais com gravidade, na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros, na Estrada Nacional 118 na zona de Benavente, Santarém, que às 09:20 se mantinha cortada ao trânsito.

"Há quatro feridos, dois dos quais com gravidade. Um dos feridos foi transportado, num helicóptero do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica], para o Hospital de São José, em Lisboa, e os restantes foram transportados para o Hospital de Vila Franca de Xira", disse à Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

No local estiveram duas ambulâncias do Hospital de Santarém e do Hospital de Vila Franca de Xira e os Bombeiros de Benavente, Samora Correia e Santarém.