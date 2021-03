Covid-19

Cabo Verde perdeu 30% das receitas com impostos em 2020, caindo 88 milhões, equivalente a mais de 5% do Produto Interno Bruto (PIB), devido à pandemia de covid-19, segundo cálculos da Lusa com base em dados oficiais.

De acordo com dados do relatório da Conta Provisória do Estado do quarto trimestre de 2020 compilados hoje pela Lusa, em impostos diretos e indiretos, o Tesouro cabo-verdiano arrecadou de janeiro a dezembro 32.236,8 milhões de escudos (290 milhões de euros), contra os 42.013,4 milhões de escudos (378 milhões de euros) no mesmo período de 2019.

Trata-se de uma quebra de 9.776,6 milhões de escudos (88 milhões de euros) no espaço de um ano, desempenho justificado com a crise económica decorrente da pandemia de covid-19, que desde março paralisou por completo o setor do turismo, o qual garante 25% do PIB de Cabo Verde, que em 2019 atingiu um recorde de 819 mil turistas.