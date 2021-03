Myanmar

As Nações Unidas, grupos de direitos humanos e o Governo dos Estados Unidos condenaram o uso de força letal pelas forças de segurança birmanesas contra manifestantes depois de, na quarta-feira, pelo menos 38 pessoas morrerem durante os protestos.

A organização não-governamental (ONG) de direitos humanos Human Rights Watch (HRW) denunciou hoje que as forças de segurança birmanesas "parecem estar a tentar cortar as pernas do movimento contra o golpe militar por meio de violência pura e gratuita".

Richard Weir, investigador de Crise e Conflito da HRW, enfatizou que "o uso de força letal contra manifestantes que estavam a resgatar outros mostra quão pouco as forças de segurança temem ser julgadas pelas suas ações".