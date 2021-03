Actualidade

Após a explosão durante a aterragem dos dois primeiros protótipos do futuro foguetão Starship da empresa SpaceX, uma terceira nave conseguiu pousar mas acabou por explodir no solo minutos depois, no Texas.

"A Starship SN1 aterrou inteira!" escreveu na rede social Twitter o fundador da empresa norte-americana SpaceX, Elon Musk, uma hora depois da explosão em Boca Chica, numa zona desértica do estado norte-americano do Texas, próximo da fronteira com o México.

"A equipa SpaceX está a fazer um ótimo trabalho! Um dia, a verdadeira medida do sucesso vai ser a banalidade dos voos espaciais", acrescentou o milionário numa segunda mensagem.