Venezuela

Os países do chamado Grupo de Contacto Internacional para a Venezuela, do qual Portugal faz parte, condenaram hoje a decisão do Governo venezuelano de expulsar a embaixadora da União Europeia, considerando que a decisão contraria a necessidade de diálogo.

"Os seguintes membros do Grupo de Contacto Internacional - Chile, Costa Rica, República Dominicana, Equador, União Europeia, França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Panamá, Portugal, Espanha, Suécia e Uruguai - rejeitam a decisão do regime venezuelano de declarar a embaixadora da UE 'persona non grata'", afirmam em comunicado conjunto.

A declaração como 'persona non grata' e a consequente expulsão da diplomata é "contrária ao diálogo e ao respeito que deve prevalecer nas relações internacionais e só contribuirá para um maior isolamento internacional da Venezuela", acrescentaram.